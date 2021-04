WEROMBLIK: Eardere promoasjes fan Cambuur yn 1992, 1998 en 2013

Cambuur wûn de leste wedstriid yn Zwolle mei 2-1. En dat betsjutte dat Cambuur foar de twadde kear yn de earedifyzje kaam. Dit kear lykwols mar foar in jier. Mei de degradaasje nei de earste difyzje begûn in drege tiid foar Cambuur, mei as djiptepunt it jier 2006, it jier dat de klup op de râne fan it fallisemint stie.