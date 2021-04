Fries Museum klear foar iepening mei test, mar sjocht dit net as oplossing

It Fries Museum is bliid dat se moandei foar trije dagen wer even de doarren iepenje meie, mar sjocht testen foar tagong net as de oplossing foar musea. "Wij zijn een doorstroomlocatie zoals een bouwmarkt, we kunnen veilig open", sa seit Kris Callens, direkteur fan it Ljouwerter museum. Dizze moanne binne op ferskate plakken testeveneminten dêr't minsken allinnich hinne meie as se in negative test sjen litte. It Fries Museum mei yn totaal 250 minsken ûntfange.