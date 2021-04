Henk de Jong nei feest: "Komplimenten foar ús supporters"

Foar Sonny Stevens begûn de dei noch hiel rêstich. "Ik ben naar het bos geweest met mijn dochtertje. Ze wilde naar de Schotse hooglanders, dus dan doen we dat", seit de doelman. In grut kontrast mei wat der jûns op it Cambuurplein barde. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben nog nooit gepromoveerd en nog nooit kampioen geworden. Dus laten we dan ook maar kampioen worden."

Untlading

Sels oanfierder Schouten gie út syn dak. By dee gewoanwei rêstige ferdigener is de ûntlading grut. "Mag ook wel na twee jaar. We hebben het verdiend met z'n allen. We gaan er een mooi avondje van maken met z'n allen en hopelijk nog een paar mooie weken", seit Schouten.

"Wat we twee jaar lang gepresteerd hebben is buitenaards", seit Hoedemakers, dy't twa jier lyn by Cambuur kaam. "Ik had het niet beter kunnen wensen. Dit is echt genieten hoor."

Klap

Calvin Mac-Intosch moast direkt nei de promoasje wer tinke oan ferline jier. "Mensen van de buitenwereld kunnen denk ik niet beseffen hoe hard de klap vorig jaar was dat we niet gepromoveerd waren. Dat kan ik echt niet uitleggen. Dat we dat nu bereikt hebben is onbeschrijflijk", seit Mac-Intosch.

Ek ferdigener Alex Bangura hat syn emoasjes net mar yn 'e macht. "Ik ga de hele avond met een brede glimlach staan. Gewoon genieten van deze avond. Dit maak je niet heel vaak mee. Ik ben nog maar 21 en als ik dit op zo'n jonge leeftijd al mag meemaken dat moet je koesteren. Dit ga ik nooit meer vergeten."