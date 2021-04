Mühren: "Mooi om deze ontlading met elkaar te vieren na vorig jaar"

"Mooi om deze ontlading met elkaar te vieren na vorig jaar", seit Mühren. "De supporters moeten nu weer naar huis, maar we hebben nog een doel." Dêrmei doelt er op it kampioenskip, dat Cambuur oer in wike binnenhelje kin. "Dan gaan we het nog een keer goed vieren."

It is net sa dat Mühren de hiele dei al senuweftich wie. "Ik ben er wel vrij rustig onder. Ik heb vanochtend met m'n dochter op de trampoline gezeten, een uurtje of twee. Ik heb tijd zat."