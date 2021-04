Cambuur promovearret nei de earedifyzje

Op slach fan rêst kaam Cambuur sels noch op foarsprong. De bal kaam nei in foarset fan de rjochterkant ôf foar de fuotten fan de flugge bûtenspiler, dy't de bal doe yn de fiere hoeke skeat.

Feest barst los

Al gau nei it skoft waard de wedstriid en dêrmei de offisjeuze promoasje beslist. Nei in oertrêding fan Boyd Reith op Kallon, mocht Mühren fan de penaltystip ôf oanlizze. Hy faalde net en dêrmei brocht de spits mei syn 34e goal fan it seizoen Cambuur op 3-1.

Dat wie foar de supporters op it Cambuurplein it sinjaal om te begjinnen mei it promoasjefeest. De oprop fan de gemeente Ljouwert om it thús te fieren hie gjin fertuten dien. Ut alle hoeken fan de stêd kamen nei de goal fan Mühren minsken nei it plein.

Hûndertste goal

Doe't de oerwinning binnen wie gie Cambuur op syk nei de hûnderste treffer fan it seizoen. In seldsume prestaasje foar in ploech yn de earste difyzje. De goal kaam lykwols net op namme fan in Cambuurspiler, want de 4-1 waard in eigen doelpunt. Alec Van Hoorenbeeck wurke in skot fan Kallon efter syn eigen doelman en bepaalde dêrmei de einstân.

Almere City kin Cambuur allinnich noch teoretysk ynhelje. Dan moatte se it ferskil yn doelsaldo fan 42 doelpunten goedmeitsje yn harren lêste fiif wedstriden fan it seizoen. As Almere City sneontejûn net wint fan Go Ahead Eagles, wurdt de promoasje fan Cambuur offisjeel.