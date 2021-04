Provinsje set yn op sinne- en wynenerzjy om oan duorsumens-eask fan it Ryk te foldwaan

Opfallend is dat gemeenten en provinsje in bytsje oars stean yn de oanpak fan it enerzjyfraachstik. De ambysjes foar de oanlis fan skjinne enerzjy gean by gemeenten fierder as by de provinsje. Neffens Wassink sjogge gemeenten soms mooglikheden om mear skjinne enerzjy te produsearjen op wei nei enerzjy-neutraliteit. Mar de plannen dy't dêr foar op tafel lein wurde passe net altyd yn de fyzje fan de provinsje. "Wy hawwe ek soarch foar ús moaie lânskip en wolle dat ek moai hâlde", seit Poepjes. Dat betsjut dat net alle plannen fan gemeenten akseptearre wurde kinne. Poepjes en Wassink binne der fan oertsjûge dat Fryslân de doelen foar de kommene jierren helje sil.

Mei wat ferskillen hjir en dêr tusken provinsje en gemeenten liket Fryslân klear foar de kommende tsien jier. Mar dat jildt net foar de perioade dêrnei. Yn 2050 moat Nederlân en dus ek Fryslân hielendal op duorsume enerzjy draaie. "Dit is in earste stap. Yn de takomst moat der noch folle mear dien wurde", sizze Poepjes en Wassink. Dan komme bygelyks oare enerzjybronnen as akwatermy en geotermy yn byld. Mar hoe grut dat wurde kin is no noch net te sizzen. Atoomenerzjy sjocht Poepjes net sitten, sjoen de gefaren foar de feiligens dy't der oan kleve.

De kâns is grut dat de kosten foar skjinne enerzjy de kommende jierren omheech gean sille, bygelyks omdat it stroomnet oanpast wurde moat, fertelt Wassink. Poepjes fynt dat de boargers dat net allinnich op bringe kinne. it Ryk moat dêr foar ek ta de bûse.