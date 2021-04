Bowlingsintrum Dokkum ferkocht en op termyn ticht

Doe't it ferhaal fan de mooglike ferkeap oan de oarder kaam, wie it gjin maklik beslút, seit Sape. "Dat is ek logysk, hjir leit hiel wat histoarje en dus emoasje. Dus ja, dêr moasten we mei syn allen wat langer oer neitinke. Mar hoe langer we dat dienen hoe dúdliker it ek waard dat de ferkeap in goeie kar foar de takomst wêze soe. Ik kin my konsintrearje op Hotel Café Restaurant 't Raedhus yn it sintrum fan Dokkum en de oare eigeners kinne rêstich nei harren pensjoen tawurkje. Dus dat is moai."

Net samar gebeurd

Mei de ferskate ferienings dy't gebrûk meitsje fan it bowlingsintrum binne goeie ôfspraken makke. Sa kinne de bowlingferiening en de bridgeklup noch wol in skoftke troch op de lokaasje tusken Dokkum en Eastrum. "It is net samar gebeurd, dêr soargje wy wol foar", neffens Woudman.

Toeristen moatte hingjen bliuwe

Undernimmer Eric Kooistra út Dokkum is bliid mei de strategyske oankeap, mar ek helder oer de takomst fan it bowlingsintrum op dit plak. "Yn ús planfoarming is op dizze lokaasje yn de takomst gjin romte mear foar in bowlingsintrum. We tinke foaral oan groepsakkommodaasjes, fakânsjehuzen en bygelyks yndoorboarterstastellen. It giet derom dat de toeristen hjir safolle mooglik oernachtsje kinne en dus langer hingjen bliuwe. Dêr hat eltsenien yn Dokkum belang by, ek finansjeel."

In groep ûndernimmers is al langere tiid dwaande om Dokkum op 'e kaart te setten ûnder de nûmer "Vestingstad van het Wad". Dêrby wurdt de fokus lein op de toeristyske ûntwikkeling. De oankeap fan it bowlingsintrum biedt neffens Kooistra kânsen om dy ûntwikkeling fierder út te wreidzjen. "Njonken de bowling leit de Schreiershoek mei in rekreaasjepark en in paviljoen. Dêr ha we as ûndernimmers ek al in oantal fakânsjewenningen boud."

Oernachtingsplakken soenen in prachtige oanfolling wêze, seit Kooistra. "Dan kinne de minsken hjir bliuwe en hoege se net werom nei bygelyks Grou, Earnewâld, Ljouwert of Grins. De terrassen sitte dan jûns nei alle gedachten ek wer fol en der wurdt dus mear jild útjûn. Sa sjogge we dat foar ús. It kin dus allinnich mar better wurde", sa sketst Kooistra in ambisjeus takomstbyld foar Dokkum.

Swiertepunt foar toeristysk Dokkum

De ûndernimmers hawwe Adema Architecten oan de Vleesmarkt yn Dokkum al oan it wurk set mei de útwurking fan de plannen. Arsjitekt Silvester Adema is yn alle gefallen entûsjast. "De hele stad is in ontwikkeling en dat gebied ook. En het is zeker een meerwaarde als de locatie rondom het bowlingcentrum wat meer geïntegreerd wordt. Je hebt de Schreiershoek al, de steenfabriek in Eastrum komt er bij en dan deze locatie ook nog. De tweedeling van dit gebied gaat gelukkig zo langzamerhand één worden. Het wordt een soort zwaartepunt voor toeristisch Dokkum. Ik zie het echt als een finale", neffens Adema.