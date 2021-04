LIVEBLOG: Ljouwert fiert feest nei promoasje Cambuur

De ûntlading is grut by finansjeel direkteur Gerald van den Belt. "De ontlading van twee jaar, door het vorig jaar niet promoveren. Aan de ene kant wil je het niet te veel meer over hebben, maar dat gaat toch", seit Van den Belt. "Dit jaar was eigenlijk een kutjaar. De druk was veel groter. Het enige dat het leuk maakte is dat we elke week wonnen."

Van den Belt seit noch mar ris dat in nij stadion foar Cambuur no ûnûntkomber is. "Ik hoop dat heel Leeuwarden snapt, dat dat nu gewoon moet."