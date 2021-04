Ljouwert telt ôf nei promoasje Cambuur

Der binne freed gjin supporters by yn it stadion, mar in spandoek toant it sentimint: "Voor de club, voor de stad, voor gerechtigheid." Ferline jier stie Cambuur mei ôfstân boppe-oan, doe't de kompetysje stillein waard fanwege it coronafirus. En wylst de kompetysjes in lannen om ús hinne letter útspile waarden, besleat de KNVB dat yn Nederlân gjinien promovearre of degradearre. "In hiel bittere pil foar Cambuur", seit De Boer.

Ljouwert hunkeret nei sukses

"Mar no is de promoasjekoarts oeral sichtber. Oeral hingje flaggen yn de stêd. Ljouwert hunkeret nei it sukses. En se ha der in soad fertrouwen yn. Cambuur hat in strjitlingte foarsprong op de konkurrinsje."

As Cambuur wint, dan is de earedifyzje yn praktyk in feit. Binnen de muorren fan it Cambuurstadion wurdt dan in lyts feestje holden, fertelt trainer Henk de Jong. "Mar allinnich mei minsken dy't test binne. Dus staf, spilers, de direksje en wat minsken dy't hjir wurkje."

Buma: bliuw thús

Grutte fraach is wat der bûten it stadion gebeurt. Boargemaster Buma hat elkenien ferskate kearen oproppen om foaral thús te bliuwen, mar in protte supporters wolle dochs graach nei it Cambuurplein. Arjen de Boer: "As Cambuur hjoed wint, dan sil it hjir ûntploffe. Dat kinne je net tsjinhâlde. Dan komme hjir tûzenen supporters nei ta. Der lizze ek al kilo's fjoerwurk klear."