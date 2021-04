Stef Avezaat, direkteur fan De Lawei, beneamd yn Ried foar Kultuer

Avezaat is sûnt 2003 direkteur fan de skouboarch yn Drachten. Neist Avezaat wurdt ek Ellen Schindler beneamd yn de Ried foar Kultuer. Sy is CEO by De Zwarte Hond, in ynternasjonaal ûntwerpburo foar ûnder oare arsjitektuer.

De Ried foar Kultuer is in advysorgaan fan it regear op it mêd fan keunst, kultuer en media. Advizen fan de ried wurde meastentiids jûn op fersyk fan de minister fan OCW.