Befrijingstaspraak Buma: "It spjeldsje is der noch, mar pake is nea weromkaam"

De pake fan Buma kaam úteinlik yn 1942 om it libben yn it konsintraasjekamp Neuengamme by Hamburg. "It wie foar myn heit, syn susters en syn mem tichteby. Foar my is it fierder, want ik haw myn pake net kend", seit Buma.

"In oarloch giet oer miljoenen minsken dy't ferlies hawwe. Dit is ien ferhaal fan de miljoenen dy't der binne. Dat lit ek sjen hoe slim oft in oarloch is. En der is noch hieltyd oarloch yn de wrâld om ús hinne. Dus we moatte leare fan wat we út dy tiid witte. Dat spjeldsje is der noch, mar myn pake is net weromkaam."