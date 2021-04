Wout Droste tinkt werom oan lêste promoasje Cambuur: "Een ongekende ervaring"

Droste spile fan 2008 oant 2011 ek al by de Eagles. Yn 2013 koe hy dus noch in soad fan de spilers by dy ploech. Hy sei syn âld-kollega's yn oanrin nei de kampioenswedstriid fan doe in kratsje bier ta as se winne koene fan FC Volendam. Mar hat hy no al wat heard fan de Cambuurseleksje? "Nee, er is nog niets beloofd. Ik ga ze wel een een standje geven: 'Je kan ons stimuleren en jullie weten hoe'. Dat zou wel grappig zijn", laket Droste.

Echt ynfloed sil de wedstriid fan sneon úteinlik net hawwe, tinkt Droste. "Ik ben er niet echt mee bezig eerlijk gezegd. Ik denk dat Cambuur hoe dan ook wel kampioen gaat worden. Ongeacht de uitslag van onze wedstrijd. Het zou mooi zijn als het dit weekend al gebeurt."

Eksploazje

De 31-jierrige ferdigener kin him de wedstriid tsjin Excelsior Rotterdam noch goed foar de geast helje. "Wij wonnen uiteindelijk 2-0 en dan explodeert het gewoon. Samen met supporters is dat een ervaring die ongekend is. Die hele vreugde en euforie is waar je het voor doet. Echt onbeschrijflijk", seit Droste.

Sels is hy mei Go Ahead yntusken sa goed as útskeakele foar de direkte promoasjeplakken, mar jaloersk is er net. "Ik gun het iedereen in Leeuwarden van harte. Zeker omdat ik weet hoe mooi het kan zijn daar", seit hy.

Aldehou

Mei Martijn Barto, no assistint-trainer by Cambuur, praat Droste noch wol ris oer 2013. "Veelvuldig", seit hy. "Na de onderlinge wedstrijd tussen Cambuur met Go Ahead heb ik nog met de jongens daar gesproken. Je merkt gewoon die beleving. Dat is hartstikke mooi."

Sûnder twivel gie it doe ek oer it úteinlike kampioensfeest by de Aldehou. Mear as 15.000 minsken kamen dêr op ôf en as der noch mear romte wie, miskien noch wol mear. Dit jier kin dat fansels net fanwegen de coronapandemy. "Dat wordt totaal anders. Als je met supporters bent, dan is dat zoveel anders. Zoveel meer geluid en blijdschap bij elkaar. Dat is gewoon een megafeest. Als het zonder die mensen is, dan valt het in het niet bij wat ik toen heb ervaren", seit Droste. "Heel erg zonde dat dat dit jaar niet kan."