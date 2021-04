Boargemaster Kramer slút drugspân yn Hallum

Op tongersdei 4 maart die de plysje in ynfal yn de wente en fûn doe 396 himpplanten. "Dizze wenning wie fierhinne folslein ynrjochte as himpkwekerij. Dat fyn ik net te akseptearren. Njonken in strafrjochtlike oanpak troch plysje en justysje, is in stevige, bestjoerlike oanpak ek nedich om ditsoarte fan problemen tsjin te gean", sa seit boargemaster Kramer.