RIVM: 178 nije coronabesmettingen yn Fryslân

Yn de ôfrûne 24 oeren binne der 178 nije coronabesmettingen by kaam yn Fryslân. Dat hat it RIVM bekend makke. It binne der hûndert minder as tongersdei. Doe wiene it der 278. De ôfrûne wike binne der yn trochsneed alle dagen 203 nije besmettingen by kaam.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):