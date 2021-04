HEA! Koert heart se sjongen

Hy kent elke fûgel oan syn lûd. Koert Scholten fan Appelskea is in echte fûgelman. Alle dagen is hy wol yn de natuer te finen, in dei sûnder is in misse dei. De belangstelling foar de fûgels krige hy fan de heit fan in jeugdfreon. En sa stadichoan groeide dy leafde ek by him. No jout Scholten der lêzingen oer of docht ekskurzjes. En elke waarnimming jout hy troch fia in app foar it byhâlden fan de fûgelstân.