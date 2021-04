It Amelân folslein sûnder stroom troch steuring, helptsjinsten foar eilanners net te besetten

In wurdfierder fan de feilichheidsregio meldt dat minsken op it eilân troch de steuring de helptsjinsten ek net berikke kinne. Dêrom binne helpferlieners sichtber de dyk op gien. Se steane op strategyske plakken opsteld. Helptsjinsten kinne ûnderling wol mei mekoar kommunisearje.

Neffens de wurdfierder fan de meldkeamer witte eilanners wêr't se wêze moatte, as se help nedich ha, en ride de minsken fan de helptsjinsten no faker by fakânsjeparken del, oant de steuring foarby is.

Wat de oarsaak fan de stroomsteuring is, is net bekend.