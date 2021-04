Ljouwerter strjitfestival nei septimber, gondelfeart Droegeham nei 2022

It Ljouwerter strjitfestival wurdt dit jier ferpleatst nei septimber. Dat skriuwt de organisaasje op harren webside. "Straattheater moet je voelen, van dichtbij beleven, in het echt, dat werkt gewoon niet via een scherm," sa fertelt artistyk lieder Léonie Dijkema. Om de kâns op dy ûnderfining sa grut mooglik te meitsjen, wurdt it festival dit jier holden fan 16 oantemei 19 septimber.