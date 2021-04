Sjoernalist Heinze Bakker (79) ferstoarn

"As jo by de NCRV sieten, waarden jo net achte en wurkje op snein", fertelde Heinze Bakker ein 2019 oan in ferslachjouwer fan de Leeuwarder Courant. Doe't er fanwege sykte fan ien fan de fêste peresintatoaren ynfoel by Langs de Lijn foel dat fuortendalik op. Deis dernei stie der in berjocht yn it Algemeen Dagblad: 'NCRV-verslaggevers nu ook actief op zondag'. Heinze Bakker dêroer yn de LC: "Dat wie wat. De NCRV-direksje wie breinroer. Der wiene fuortendaalks al 28 opsizzingen. Dy moast ik allegear in brief skriuwe. Doe haw ik skreaun dat ik myn kristenplicht ferfolle hie troch yn te fallen foar in sike kollega."

Sport

As ferslachjouwer wie Heinze Bakker oanwêzich by mear as 60 ynternasjonale reedrydtoernoaien en by 25 Grand Slam tennistoernoaien. Hy wie acht kear oanwêzich by de Tour de France en ien kear by de Olympyske Spelen.