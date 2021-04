Fedde Breeuwsma ferfangt tydlik wethâlder Pytsje de Graaf (Noardeast-Fryslân)

Neffens fraksjefoarsitter Bert Koonstra woe syn fraksje net te lang wachtsje mei it oanstellen fan in ferfanger: "Sjoen de oankommende finansjele opjeften en ombûgingen die op koarte termyn op gemeente Noardeast-Fryslân ôfkomme. Wol yn in koälysje sitte mar gjin beslissingen binnen it kolleezje nimme kinne, wurket yn ús eagen net."

"Mei Fedde Breeuwsma krije wy tydlik in hiele betûfte bestjoerder mei grutte politike ûnderfining dy't sa by it kolleezje oanskowe kin" sa beklammet in ferromme Koonstra. Breeuwsma sil op woansdei 12 maaie offisjeel foardroegen wurde.