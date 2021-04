Veenhoop Festival hopet op 70e edysje yn july, mar wurket mear senario's út

It bestjoer hat nei ferskate senario's sjoen. Sa is útstelle ek in opsje, mar as je wachtsje oant augustus of septimber hawwe je nei alle gedachten in soad konkurrinsje fan oare festivals.

In wichtich aspekt is ek de beskikberens fan frijwilligers. "Als het afgelopen jaar ons één ding geleerd heeft dan weten we alles pas zeker als het daadwerkelijk juli is," sa skriuwt it bestjoer. Ferline jier waard der in online edysje fan it festival holden.