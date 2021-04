Friese Milieu Federatie yn noed oer Regionale Energiestrategie provinsje

It lân is ferdield yn tritich regio's dy't allegearre in enerzjystrategy oan it Ryk leverje. "Dêryn wurdt eins in bod dien oan it Ryk oer hoefolle enerzjy in regio produsearje en opwekje wol mei grutskalige sinne- en wynprojekten op lân", fertelt Adema. Dat de ambysje fan de provinsje omheech gien is, is dus posityf neffens de organisaasje. Dochs libje der ek soargen.

Net echt konkreet

"De strategy is net echt konkreet ast fregest hoe't we dy 3Twh berikke sille. Der stiet net yn beskreaun wêr't en hoe't wy stroom produsearje. En dêr giet it fansels om: hoe sille we dy ambysje mei ús allen realisearje?", seit Adema. "It is wichtich dat we de ynwenners meinimme yn de prosessen dy't hjir foar nedich binne. De ynwenners fan Fryslân moatte belutsen wurde, dat bart no net."

De 'zoekgebieden' binne 'zoek'

"It wichtichste is dat der noch gjin 'zoekgebieden' definiearre binne troch de provinsje", seit Adema. Yn de útwurking fan de RES moatte op syn minst 'zoekgebieden' foar grutskalige wyn- en sinneparken útwurke wurde. Dat binne gebieten dêr't noch mear ûndersyk nei dien wurde moat, om krekt te sjen wêr't wynmûnen en sinnefjilden komme kinne. "Dêr hat it Ryk om frege, mar safier binne we yn Fryslân noch net. Yn dy sin is der noch net in soad konkreet en dêr meitsje we ús ek wol in bytsje soargen oer", seit Adema.