Wetterskip ferheget wetterkearingen op It Hearrenfean

Ien kear yn de safolle tiid wurde de wetterkearingen toetst. Op It Hearrenfean wiene se noch wol sterk, mar net oeral heech genôch. It giet op dit stuit om in stik yn de omkriten fan de Muntflats, oan de kant fan it treinspoar by de Wederik.

Grienstrook

It plan fan Wetterskip Fryslân wie eins om beammen fuort te heljen en grûn oan te bringen om de hiele boel te ferheegjen. Bartels: "Maar in gesprekken heeft gemeente Heerenveen aangegeven dat men het jammer zou vinden als deze groenstrook zou verdwijnen. We hebben daarom een compromis gevonden. Er komt een stevige damwand om het water te keren. We hebben wel zo'n zes bomen weg moeten halen, maar het grootste deel is bespaard gebleven."

Duorsum oplosse

Foar de daamwân is keazen foar keunststof. "Er worden stalen palen in de grond gezet, daar worden kunststof schermen overheen gezet. Dat is een duurzame oplossing, want het blijft zeker vijftig jaar goed zonder onderhoud, en het materiaal is later weer herbruikbaar." Tusken in tal wenten en de kearing wurde ek noch maatregels nommen. "De weg moet omhoog, met een plateau. Het asfalt gaat eruit, er komen klinkers op voldoende hoogte in."