Befrijingskonsert yn Ljouwerter Grutte Tsjerke by Omrop Fryslân op telefyzje

Troch it coronsfirus is dit jier in Befrijingskonsert mei publyk net mooglik yn de Ljouwerter Grutte Tsjerke, mar Omrop Fryslân stjoert it konsert live út sadatst it yn dyn eigen húskeamer 'live' belibje kinst. Ljouwerter stedsoargelist Theo Jellema bespilet it oargel en boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert hâldt in taspraak. Ek sil Pieter van Aalst, learling fan it Ljouwerter kristlik gymnasium Beyers Naudé in gedicht foardrage.