Grutte brân leit snobbersguodfabryk CCI yn Drachten yn 'e jiske

"De brân is ûnder kontrôle en wreidet net fierder út. Mar wy binne noch wol oeren dwaande mei dwêsten, want it fjoer is noch net út," seit Marten Klaas Brinksma fan de brânwacht om 6.00 oere moarns hinne. "It giet om in hiele grutte loads, ik skat sa'n 60 meter breed en 100 meter lang. It fabryk is opdield yn kompartiminten, yn de opslach wie it grutste part fan de brân. Healwei it bedriuw koene wy de brân tsjinhâlde. Mar it fjoer is dus noch net út, wy ferwachtsje dat wy noch wol oeren dwaande binne."

Meiwurkers frijkaam

De meiwurkers binne der op 'e tiid út kaam, jout ek de brânwacht oan. "Sy hearden it brânalarm en dêrtroch ûntdutsen sy dat der yn it magazyn brân wie. Doe hawwe sy de brânwacht alarmearre en hawwe sy it pân ferlitten."