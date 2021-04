Unike filmbylden akteur Rutger Hauer weromfûn

It is ien fan de earste filmrollen fan Hauer, dy't letter trochbrekke soe yn Hollywood. Hauer spilet yn de koarte film Karl Fürgler, in Dútske SS'er dy't desertearre wie en dêrnei it ferset holp. Op 11 febrewaris die hy mei oan de oerfal op in distribúsjekantoar yn Amersfoort, dy't mislearre. Fürgler waard in dei letter troch de plysje deasketten yn syn skûlplak.

It is de bedoeling dat de film op koarte termyn taheakke wurdt oan Archief Eemland, it histoarysk dokumintaasjesintrum fan Amersfoort. De film sil dan nei alle gedachten ek online beskikber komme.

Sjoch hjirûnder nei de unike filmbylden fan Rutger Hauer (boarne: Willy Lindwer):