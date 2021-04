KNVB-direkteur Gudde wol kampioensskaal útrikke oan Cambuur: "Ik heb mijn verplichtingen"

"Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club", reagearret Gudde. "Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verplichtingen als KNVB-directeur."

Cambuur is freed by winst tsjin Helmond Sport offisjeus wis fan promoasje. De earste twa ploegen meie nei de earedifyzje. Letter dizze moanne kinne de Ljouwerters de titel feilichstelle. De Jong hat al sein dat hy net oan offisjeuze promoasje docht. "As we moarn winne is it offisjeel. Fjirtich goals helje se noait mear yn."

Poerlilk

De Jong wie in goed jier lyn poerlilk doe't de KNVB besleat de kompetysje, dy't stillein wie fanwegen it coronafirus, net mear op te pakken en ek promoasje en degradaasje te skrassen. Cambuur hie op dat momint in enoarme foarsprong en promoasje koe de klup hast net ûntgean.