Syrou folget online stúdzjefoarljochting: "Sfear studintelibben kinst no net priuwe"

"Syrou mei sels kieze"

Heit Henk van der Velde makket der gjin geheim fan. Wat him oanbelanget kiest Syrou foar Grins. "Ik tink dat dit in goeie stúdzje foar har wêze kin. It is lytsskalich, ticht by hûs en de link mei de Fryske taal fine wy ek wol hiel leuk. Mar úteinlik makket Syrou sels de kar." Mem Nynke de Jong follet oan dat Syrou it hielendal sels witte mei. "Oft it no Grins wurdt of Amsterdam, dan ferhuzet se nei in grutte stêd. Wy as âlden moatte har ek gewoan loslitte, dat liket my hiel sûn."

Syrou sels is der noch net hielendal út wat it wurdt. "Ik sil de stúdzjes de kommende dagen nochris goed neist inoar lizze en dan beslute wat it wurdt. Dus it wurdt noch efkes spannend."