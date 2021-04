Ljouwert wol plan Zalen Schaaf meitelle, oare ynskriuwer driget mei koart pleit

Veenstra wol nei rjochter

Dat is min nijs foar filmer Steven de Jong en Bobby Veenstra, de hjoeddeistige behearder fan Zalen Schaaf. Harren plan kaam by de priisfraach op it twadde plak, efter Turfmarkt BV. Yn dat plan wurdt útgien fan behâld en útwreiding fan de teäterfunksje fan Schaaf. It plan fan Turfmarkt BV rjochtet him op de bou fan apparteminten yn it kompleks en in multyfunksjonele benutting fan de seal mei ateliers en wurkromten.

Veenstra is dan ek net bliid mei it nijs. "Ik hear mei ferbjustering dit ferhaal. De 'leidraad' is glêshelder. De regels dy't steld binne troch de gemeente sels, binne glêshelder. Te let is te let. Dêr sit gjin wurd Spaansk by." Veenstra lit it der derom ek net by. "De bear is los. De regels kinne net feroare wurde. In koart pleit slút ik net út.