Sanne Vermeer as ien fan de favoriten nei EK judo, mar Olympyske Spelen bliuwe út sicht

It beslút om Franssen oan te wizen kaam op it momint dat Vermeer noch blessearre wie. Yn oktober fan ferline jier is dy beslissing wol op 'e nij besjoen. "In oktober bleek dat Sanne weer kon gaan judoën, weer op de mat kon gaan staan en dat ze gerevalideerd was. Maar ze had op dat moment geen enkele wedstrijdervaring en in elk geval geen wedstrijdgevoel. Dat betekent dus ook gewoon dat we geen flauw idee hadden van waar sta jij, wat kun jij en hoe ver ben jij op dit moment", leit Tjaart Kloosterboer út, de direkteur Topsport by it Judobûn.

De belissing dy't naam waard, bleau stean. Yntusken is Vermeer werom op har âlde nivo. "Misschien nog wel iets verder dan voor ik geblesseerd raakte", seit se. De Fryske judoka wûn brûns op de Masters yn Doha en op it Grand Slam yn Tel Aviv.

Dat feroaret lykwols neat oan it stânpunt fan it Judobûn. "Dat betekent niet dat de situatie veranderd is. Dat betekent ook niet dat we op dit moment gaan zeggen: we draaien de toezegging die wij hebben gedaan terug. Zeker ook omdat we ook het geloof hebben dat Juul Franssen kan leveren wat van haar verondersteld wordt", seit Kloosterboer.