Friesch Dagblad troch mei minder minsken: "Kop derfoar en fleurich foarút"

'Der is noch wol in kâns'

Ald-haadredakteur Sytze Faber seach de yngreep wol in bytsje oankommen: "It is in geweldige yngreep, dêr't ek persoanlike drama's achterwei komme kinne. Mar it kin net sa wêze dat in krante struktureel ferlies makket. Mei oardel miljoen euro per jier fûn ik dat dat noch wol meifoel, mar dat dit moat om de kop boppe wetter te hâlden begryp ik wol."

Dochs sjocht Faber noch wol in ljochtpuntsje. "Der is noch wol in kâns foar it deiblêd. De oare kranten moatte echt winst meitsje, mar fan it deiblêd is sein dat it break-even draaie moat. Dat wurdearre ik tige. Boppedat sitte wy yn in tiid wêryn we oerspield wurde mei ynformaasje. Dan is der neffens my ek behoefte oan ankerpunten. Dêr leit potinsje foar de krante. It deiblêd hat neffens my noch altyd potinsje, en ik sjoch ek wol mooglikheden dat it tal abonnees wer boppe de 10.000 komt."