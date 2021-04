LIVE: Ekstra programma oer promoasjewedstriid SC Cambuur

Yn it stadion dogge ferslachjouwers Geert van Tuinen en Andor Faber yntegraal ferslach fan it duel, dat om 20.00 oere úteinset. Sneon yn it Cambuur Sjoernaal in wiidweidich ferslach fan de jûn, dy't foar Cambuur offisjeus promoasje opsmite moat. Al seit trainer Henk de Jong dat hy net oan 'offisjeus promovearre' docht. Nei ôfrin fan de wedstriid sil der ferslach wêze fan de mooglike festiviteiten yn it stadion.