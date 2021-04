Henk de Jong docht net oan offisjeuze promoasje: "As we moarn winne, is it offisjeel"

It tilt tongersdei op fan de sjoernalisten by de lêste training fan de Ljouwerters. Der stiet wat op it spul, dat mei dúdlik wêze. Hoe sit it by trainer Henk de Jong mei de promoasjespanning? "Dat fyn ik moai, mar we ha earst in tsjinstanner dy't ik hiel serieus nim. Dêr moatte we earst mei ôfrekkenje, dan sette alle oare saken yn gong. Mar wêr't we twa jier nei ta wurke hawwe mei in groep minsken, soarget dat no wol foar in stikje spanning. Mar it is wol hiele leuke spanning, net dat we bang binne."

SC Cambuur kin, by in oerwinning op Helmond Sport, allinne noch njonken in promoasjeplak einigje as it alle wedstriden ferliest én de konkurrinsje tsientallen doelpunten makket. Dy kâns is fansels tige, tige lyts. De Jong is der dúdlik oer: offisjeuze promoasje docht de Drachtster net oan. "As we moarn winne is it offisjeel. Fjirtich goals helje se noait mear yn."

En dan fiere spilers en trainers in feestje yn it stadion, sa is de ferwachting. Al sil dat fanwege corona fansels wol mei beheinings wêze. "Ja, mei minsken dy't test binne. Fierder neat. Want it mei net. Dat is hiel lestich."