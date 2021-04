It lek is ûntstien op de Plutoweg. Dizze strjitte is ôfsletten foar ferkear, wat derfoar soarget dat de rest fan dit part fan in yndustryterrein ûnberikber is. De brânwacht is oanwêzich. It wachtsjen is foarearst op it ôfsletten fan de lieding troch de netbehearder. Hoe lang dat duorret, is noch net bekend.