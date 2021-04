Opnamestop op ferpleechôfdieling sikehûs Tsjongerskâns nei coronabesmettingen

Op de ôfdieling jilde karantênemaatregels. Alle meiwurkers wurde frege om in coronatest te dwaan. By de meiwurkers dy't gjin tsjinst ha, kin dat neffens de normale proseduere. Meiwurkers dy't wol tsjinst ha, wurde frege om in sneltest te dwaan.

Alle pasjinten wurde yn isolaasje ferplege, ek ek test. Ien pasjint is al ûntslein en wurdt thús begelaat troch de GGD. Dat meldt it sikehûs.

Neffens it sikehûs is it net nedich om ôfspraken ôf te sizzen. Besikers moatte har oan ekstra beskermjende maatregels hâlde.