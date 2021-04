HEA! In lyts museumke fan SC Hearrenfean op 'e souder

Wiepie Bosma is gek fan SC Hearrenfean. Sa stadich oan hat hy alles fan syn favorite klup by inoar sammele. Syn souder is ien en al pompeblêd. Hy is hjir graach, mar noch leaver sit hy op de tribune by in echte wedstriid. Hy kin hast net wachtsje oant hy aanst mei syn maten wer nei wedstriden kin.