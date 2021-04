50-jierrige Warkumse moat 7500 euro skeafergoeding betelje foar deabiten hûn

De heit fan de Warksumse paste op de hûn, doe't dy ûntsnapte. Op de iepenbiere dyk fûl hy doe de hardershûn oan. De man krige al earder in boete fan 350 euro, mar doe waard de saak tsjin syn dochter seponearre.

Nei in saneamde Artikel-12 proseduere koe de eigener fan de hûn dochs noch ferfolge wurde. De eigener fan de deabiten hardershûn wie it net om it jild te dwaan. Sy woe graach erkenning, dat ek de 50-jierrige Warkumse ferantwurdlik wie. Dêr wie de kantonrjochter it mei iens.