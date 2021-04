Natuerorganisaasjes meitsje romte foar fûgels en minsken op it Waad

It projekt Wij & Wadvogels begjint dizze moanne, en moat soargje foar romte foar elkenien, seit de Waadferiening. It projekt sil seker fiif jier rinne. It ministearje fan Lânbou, de trije provinsjes dy't oan it Waadgebiet lizze en it Waadfûns stekke der miljoenen euro's yn. Neist de Waadferiening dogge ek Steatsboskbehear, Fûgelbeskerming Nederlân en Natuermonuminten mei.

Fûgels krije mear bried- en rêstplakken op de eilannen en oan 'e kust. Der wurde briedeilannen oanlein en der komme bygelyks flechtplakken foar as it heech wetter is. Yn de nij yn te rjochtsjen gebieden wurd rekken holden mei ynwenners, ûndernimmers en besikers.

Alle ynwenners fan it gebiet krije dizze moanne noch in enkête thús. Dy wurdt fan it simmer ek ferspraat ûnder toeristen. De útkomsten dêrfan wurde brûkt by de ûntwikkeling fan nije natuer, mar ek om in foarljochtingskampanje te begjinnen oer wat fûgels no krekt nedich ha yn it gebiet. De enkête wurdt útfierd troch studinten fan hegeskoalle NHL Stenden.