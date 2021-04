PODCAST Smokkelbern #2: "Hoor de vrouwen zingen"

Oflevering twa fan de podcast Smokkelbern, mei de titel 'Hoor de vrouwen zingen', giet oer de Amsterdamske en Utrechtskee studintes yn it ferset. Studinte skiednis Anna Boogaard hat ûndersyk nei it ûnderwerp dien foar har skripsje. Anna wurket by Filmtheater Kriterion yn Amsterdam, de plek dêr 't dizze podcast opnommen is. Dit gebou spilet ek in belangrike rol yn it ferhaal. Kriterion is flak nei de oarloch oprjochte as studintebioskoop troch Piet Meerburg, de lieder fan it studinteferset.