Oarlochsskriften fan To Hofstra no digitaal foar elk beskikber

"Wij moeten ons voorbereiden op tijden van druk, kommer en vervolging." It is in koarte sin yn in krante-artikel út 1940. Utknipt en ûnderstreke troch de doe 16-jierrige To Hofstra út Snits. It is it begjin fan de oarloch, en it is ek it begjin fan in rige oarlochsskriften, makke en byhâlden troch To. De skriften befette unike dokumintaasje, en sûnt tongersdei binne se foar elk te lêzen fia in nije webside.