Kamera's yn hiel Ljouwert fanwegen mooglik promoasjefeest Cambuur

Dat dy kamera's oeral ophongen wurde, is gebrûklik seit boargemasters Sybrand Buma. "Het is een vrij normale maatregel als er dingen kunnen gebeuren. Al begrijp ik ook wel dat het op sociale media tot vragen leidt." De kamera's soenen ek yn de stêd hingje as der gjin lockdown wêze soe. "Altijd als zo iets plaatsvindt, worden camera's opgehangen."

Buma fynt dat hiel Ljouwert bliid wêze kin mei de prestaasjes mei Ljouwert, mar wol net dat minsken promoasje op strjitte fiere. "Ik snap dat dat wel de motie is, maar we zitten nog midden in een lockdown. Een kilometer verderop ligt ziekenhuis MCL helemaal vol en kunnen mensen hun noodzakelijke operaties niet krijgen. Dus het is heel erg in het belang van ons allemaal om niet ziek te worden en elkaar aan te steken."

Protte oerlis oer alternativen

De boargemaster oerleit geregeld mei de klup en supporters oer hoe't de kommende dagen en wiken derút sjogge. "We kijken of we andere dingen kunnen organiseren. Dan is het toch gewoon feest. Het enige wat niet kan, is met z'n allen de straat op. Dat is wel ontzettend vervelend, maar we moeten daar zo goed mogelijk mee omgaan." Ien fan de saken om de wedstriid fan freed hinne is in spesjale útstjoering fan Omrop Fryslân.

Tongersdeitemiddei sit Buma opnij om tafel mei Cambuur en mei supporters. "Het is niet zo dat een kampioensfeest op straat het enige is wat niet door kan gaan. Het is vandaag de Friese Bevrijdingsdag, maar ik leg vandaag in m'n eentje de krans. Ook dodenherdenking op 4 mei wordt heel somber. En op 5 mei gaat het Bevrijdingsfestival ook niet door. We zitten nog in een crisis."