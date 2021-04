75+1: lês hjir hoe’tst dit jier de frijheid betinke en fiere kinst

It is dizze tongersdei 15 april eksakt 76 jier lyn dat Fryslân befrijd waard. Ferline jier soe Omrop Fryslân grut útpakke yn it ramt fan 75 jier frijheid, mar dat is troch corona hiel oars ferrûn. Dit jier wurdt de frijheid grut betocht en fierd yn ús provinsje, ûnder de namme 75+1. Omrop Fryslân jout oant en mei 6 maaie rom omtinken oan alle projekten en aktiviteiten. Fan live-útstjoeringen oant podcasts en muzyk; wy sette alles foar dy op in rychje.