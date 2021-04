FNP Achtkarspelen hat noed oer doarpssintra: "It mes moat fan de kiel"

De FNP wie yn 2020 tsjin it besunigjen op de subsydzjes, mar krige dêryn allinne stipe fan de PvdA. In moasje is doedestiids keard troch de oare partijen. Neffens de FNP wiene bestjoeren min te sprekken oer de kommuniaasje by de gemeente wei. Frijwilligers soene harren net serieus nommen fiele.

De noed is heech

Yntusken is neffens de FNP de noed by bestjoeren fan bygelyks doarpsbelangen, jongereinynstellingen, sosjaal kultureel wurk, doarps- en kluphuzen en jongereinhonken grut. It beslút soe grutte konsekwinsjes hawwe, By Sosjaal Kultureel Sintrum It Koartling soe de need bygelyks sa heech wêze, dat as der neat feroaret, it bestjoer foar de simmer de kaai by de gemeente ynleverje moat.

"Mes moat fan de kiel"

"It mes moat fan de kiel fan de doarps- en kluphuzen," sa skriuwt de FNP. De fraksje fynt dat it beslút fan de begruttingsried op 12 novimber 2020 oer de besunigingen weromdraaid wurde moat. Ek wol de FNP dat de sintra stipe krije troch in fergoeding foar de ûnreplik saakbelesting, dy't lyk is oan de jierlikse oanslach. Foar dizze foarstellen hat de fraksje twa moasjes yntsjinne.