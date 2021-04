Studinten NHL Stenden en RUG helpe learlingen foar eineksamens

De bedoeling is dat studinten de learlingen helpe mei fakken dêr't de studinten goed yn binne en dêr't de studinten sels ek eksamen yn dien hawwe. Sa kin der út eigen ûnderfining stipe jûn wurde. It mês snijt oan twa kanten, want ek de druk op dosinten wurdt minder.

Yn 'e kunde komme mei it fak

Fierder is it inisjatyf in moaie gelegenheid om studinten yn 'e kunde komme te litten mei it berop fan learaar. Direkteur Willem Eikelenboom fan de akademy vo & mbo NHL Stenden hopet dan ek dat guon studinten op it idee brocht wurde foar de klasse te stean.

Studinten kinne harren oanmelde, krije in lytse kursus eksamenbegelieding en wurde dêrnei keppele oan in skoalle. Sy ûntfange foar it wurk in fergoeding boppe-op it minimumlean.