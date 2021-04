SC Cambuur spilet mooglik kampioensduel yn stadion fan AZ

It duel Jong AZ - SC Cambuur is ferpleatst nei it grutte stadion fan AZ in Alkmaar. De mooglike kampioenswedstriid fan 23 april soe spile wurde op it trainingskompleks fan de Noard-Hollanske klup yn Wormerveer, mar dochs wurdt no útwykt nei Alkmaar. It echte stadion fan AZ is in bettere akkommodaasje. Gewoanwei wurde alle wedstriiden fan de Jong AZ-ploech op it trainingsfjild yn Wormerveer spile. Cambuur kin yn it duel kampioen wurde.