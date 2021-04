Steatefraksje FNP kritysk oer sinneparkplan FNP-wethâlder Waadhoeke: "Projekt kânsleas"

"Wy ha yn de gemeente Waadhoeke deselde noed oer it lânskip as yn Provinsjale Steaten", seit Dijkstra. "Dêroer ferskille wy net fan miening. Mar miskien wol oer de wize fan ynpassen."

Neffens Dijkstra is dy 800 bunder mar in senario. "We woenen oanjaan dat je op in enoarme oerflakte komme, as je sjogge nei it stroomferlet dat we ha en sjogge wat de sinnepanielen opsmite. De sifers bliuwe yn de earen hingjen, mar ús doel is dat der oare metoaden by komme en nije dingen útfûn wurde. Alles wat foardiel opsmyt, kinne je by de plannen taheakje."

'Wol hiel grouwélich'

De fraksjes fan CDA, VVD, 50Plus én Dijkstra syn eigen FNP yn de Provinsjale Steaten ha skriftlike fragen steld oan deputearre Sietske Poepjes. As it mei nije techniken minder as 800 bunder wurde kin, dan is dat moai, seit FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol, mar de provinsje hat wol kaders steld. "We ha in opdracht yn de enerzjytransysje, mar wy moatte it as Fryslân wol mei-inoar dwaan. De kaders foar bygelyks in maksimum oantal bunder of tal mûnen binne der ek om ús lânskip te hoedzjen en te noedzjen. Dus ja, we moatte ús ferantwurdlikens pakke, mar dit is wol hiel grouwélich."