Provinsjale polityk ferbjustere oer plannen Waadhoeke foar grut enerzjypark

De gemeente hat de plannen yn in online ynformaasjegearkomste foarlein oan boargers en om ideeën frege. De steatefraksjes fan FNP, CDA, VVD en 50Plus ha skriftlike fragen steld oan deputearre Sietske Poepjes.

De steatefraksje fan de FNP fynt it ûnbegryplik dat der sa'n grut gebiet ynrjochte wurdt foar enerzjyopwekking. It giet neffens de fraksje folslein yn tsjin it provinsjale belied dat wyldgroei fan ditsoarte parken tsjingean moat fanwege it behâld fan it lânskip.

FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol: "It is mar goed dat de provinsje kaders steld hat, want oars bliuwt der neat oer fan ús moaie lânskip. Om ûnrêst yn de regio foar te kommen kinne wy de ynwenners fan de regio ynearsten gerêststelle: it romtlik belied fan de provinsje sil altyd liedend wêze."