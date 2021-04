Fryske rydskoallen wifeljend oer advysrapport: rydlessen kinne djoerder wurde

It CBR hat lykwols sels ek mei in soad problemen en efterstannen te krijen. Dat moat neffens Isodora ek oars. "We hebben aangegeven dat het niet verkeerd zou zijn om serieus te overwegen om meerdere examen-instituten toe te laten. Wij krijgen zelf iedere vijf jaar van het IBKI of het CBS een beoordelingsprotocol. Dan komt er iemand achter in onze auto zitten om te kijken hoe we het doen. Ze willen dat dit vaker gebeurt, maar er is nu al te weinig capaciteit bij het CBR."

Mear toetsen is djoerder

Der soene mear tuskentiidske teory- en praktyktoetsen komme moatte, sa stiet yn de plannen. Fan dit plan sjocht Isodora ek neidielen. "Als er meerdere toetsen nodig zijn die het CBR af moet nemen, dan zal het ook duurder worden. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nu zijn de prijzen ongeveer 42 euro per uur, dan zou het misschien richting de 60 euro gaan." Boppedat wurkje in soad rydskoallen al mei tuskentiidske toetsen.