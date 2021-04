Jeugdsoarch yn Fryslân op 'e skeppe: minder oanbieders en útklaaid takepakket

Der moatte úteinlik minder oanbieders oerbliuwe. No binne dat der sa'n 300, mar as it oan de gemeenten leit, bliuwt dêr mar de helte fan oer. Bern dy't no terapy ha by ien fan de oanbieders dêr't ôfskied fan naam wurdt, kinne dy ôfmeitsje, seit Tjeerdema. "We moatte sjen hokker oanbod we nedich ha om ús wetlike taken út te fieren fan de Jeugdwet. As in bern dan holpen is by spulterapy, kin dat by ien fan de oanwiisde oanbieders."

Langere kontrakten

Tjeerdema wol ek langere kontrakten ôfslute. Dy moatte tenei fjouwer jier rinne. As it befalt, kin dat mei nochris fjouwer jier ferlinge wurde. Foldocht in oanbieder net en kin dy net foldwaan oan de easken, dan kinne gemeenten tenei ek boeten oplizze.