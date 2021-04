Spoaren fan de Ljouwerter loftoarloch: fan toeristegids oant monumint

Tuinhout fertelt dat de loftoarloch grutte gefolgen hie foar it libben fan de Ljouwerters. "Bij de stad lag het Duitse vliegveld De Fliegerhorst en dat lag geregeld onder vuur van de geallieerden. Het gevaar van bombardementen was altijd aanwezig. Veel Leeuwarders hebben wel eens onder de trap of in de kelder geschuild vanwege dat luchtgevaar."

Drama yn de Spoarstrjitte

Op acht plakken yn de stêd kamen bommen nei ûnderen wêrby't somtiden slachtoffers foelen. It wiene bommen fan Ingelsken dy't it Dútske fleanfjild reitsje woene of de bommen by loftgefjochten as ballêst dumpten. Dat barde foar it earst op 20 jannewaris 1942 yn de wyk by de Spoarstrjitte. Dêrby foelen fjouwer slachtoffers.