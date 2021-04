Alle fiif konteners fûn dy't boppe It Amelân fan frachtskip foelen

Ien fan de konteners moat noch burgen wurde, seit de minister. Dat giet om in kontener dy't fol sit mei houtfezels. "Het is denk ik mooi nieuws dat er geen containers meer zoek zijn", seit se. Trije oare konteners, mei ûnder oare aseton en brûkte bakoalje, binne earder al út see fiske.

It ûngelok ûnderstreket neffens in protte Keamerleden it belang fan strangere regels foar it trochkrusen fan it súdlike part fan de Noardsee by de Waadeilannen, troch frachtskippen by stoarmwaar. Dêr pleitet de Keamer al foar sûnt it kontenerskip MSC Zoe begjin 2019 mear as 300 konteners ferlear.